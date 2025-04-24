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 | Suat Vilgen

İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji 20 il için sarı kodlu uyarı verdi

Meteoroloji 24 Nisan hava durumu raporunu yayımlarken 20 il için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yayımladı. Özellikle 6,2'lik deprem sonrası birçok insanın evlerine giremediği İstanbul'da hava durumu merak ediliyor. Peki Kara bulutlarla yeni güne uyanan İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu ve diğer detaylar...

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KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
24.04.2025
saat ikonu 07:20
|
GÜNCELLEME:
24.04.2025
saat ikonu 07:24

İstanbul bir kez daha deprem gerçeği ile yüzleşti. Dün öğle saatlerinde merkez üssü Silivri olan 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası milyonlarca insanın yaşadığı megakentte büyük panik yaşandı. Birçok vatandaş olası yeni ve büyük bir deprem ihtimali nedeniyle parklara ve boş alanlara kurdukları çadırlarla geceyi sokakta geçirdi. Ancak dün akşam saatlerinde kent genelinde soğuk hava birçok vatandaşı olumsuz etkiledi. Yeni günde de evlerine girmeyi düşünmeyen İstanbul sakinleri ise "İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?" sorusuna cevap aramaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 24 Nisan hava durumu raporuyla bu soruya yanıt verdi. Raporda 20 il için sarı kodlu uyarı yer aldı. İşte 24 Nisan hava durumu...

İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji 20 il için sarı kodlu uyarı verdi

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (24 NİSAN)

Meteoroloji'nin tahminlerine göre bugün yurt geneli parçalı ve çok bulutlu olacak. Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Van hariç), Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir ve Sakarya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar Kesimi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Zonguldak, Bartın, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı öngörülüyor. Marmara'nın kuzeyi ile Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis bekleniyor.

İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji 20 il için sarı kodlu uyarı verdi

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul bugün soğuk ve kapalı bir havaya uyandı. Kentte sıcaklık sabah ssaatleri itibarıyla 9-10°C civarında hissediliyor. Yer yer yağmur geçişlerinin beklendiği İstanbul'da hava sıcaklığının öğlen saatlerinde biraz daha artacağı öngörülüyor.

İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji 20 il için sarı kodlu uyarı verdi

20 İL İÇİN SARI KODLU KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteroloji raporunda 20 il için kuvvetli yağış uyarısı da yer aldı. Sarı kodlu uyarıda İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar Kesimi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Zonguldak, Bartın, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İşte sarı kodlu uyarı verilen o iller:

İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji 20 il için sarı kodlu uyarı verdi

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • BALIKESİR 19°C Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • EDİRNE 26°C Parçalı ve çok bulutlu
  • İSTANBUL 19°C Parçalı ve çok bulutlu
  • SAKARYA 18°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • AFYON 16°C Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • DENİZLİ 24°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • İZMİR 23°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • MUĞLA 20°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • ADANA 27°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde kuzey çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
  • ANTALYA 23°C Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • BURDUR 18°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • HATAY 24°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • ANKARA 21°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğlen ve akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
  • ESKİŞEHİR 19°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğlen ve akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
  • KONYA 26°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • SİVAS 22°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • BOLU 22°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğlen ve gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
  • KARABÜK 23°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğlen ve gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
  • SİNOP 14°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • ZONGULDAK 12°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • AMASYA 26°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğlen ve akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
  • RİZE 14°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • SAMSUN 14°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • TRABZON 13°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • ERZURUM 18°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, kuzey kesimlerinin yükseklerinin yer yer karla karışık yağmurlu
  • KARS 18°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • MALATYA 27°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • VAN 19°C Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • ADIYAMAN 28°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • DİYARBAKIR 29°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • GAZİANTEP 25°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • MARDİN 24°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ETİKETLER
#istanbul hava durumu
#Hava Durumu
#Meteoroloji
#Istanbul Depremi
#Deprem Korkusu
#Gündem
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