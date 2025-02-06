İstanbul'da bugün okullar tatil oldu mu? Gözler İstanbul Valiliği'nde

06 Şubat 2025 07:23 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 07:25

İstanbul'da uzun süredir beklene kar yağışı nihayet etkisini gösterdi. Gece saatlerinden itibaren kentte aralıklı olarak yağan kar yüksek özellikle kesimleri beyaz örtüyle kapladı. Sabah saatlerinde ise en çok merak edilen soru "İstanbul'da okullar tatil oldu mu?" şeklinde. İşte cevabı...

Dev metropol İstanbul, uzun süredir hasret olduğu kar yağışına kavuştu. Üst üste hava durumu raporları yayımlayan Meteoroloji ve AKOM'un yaptığı uyarıların ardından kentte dün hafif şekilde başlayan kar yağışı gece saatlerinden itibaren birçok ilçe ve semtte etkisini gösterdi.

KENTİN YÜKSEKLERİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Özellikle kentin yüksek noktalarında etkili olan kar yağışı yerlerin ve otomobillerin üstünü beyaz örtüyle kapladı. Kar yağışı nedeniyle Anadolu Yakası'nda İstanbul'un yüksek noktalarından Çamlıca Tepesi, Beykoz Karlıtepe, Aydos, Avrupae hoş manzaralar oırtaya çıktı. Avrupa Yakası'nda ise şehrin dış çeperlerinde kalan Başakşehir, Çamlıca, Silivri, Kemerburgaz gibi bölgelerde kar yağışı etkili oldu. Belediye ekiplerinin kar küreme araçları olası olumsuzluklara karşı hazırda bekletilirken bazı yerlerde tuzlama çalışmaları yapıldı.

BUGÜN OKULLAR TATİL OLDU MU?

Hal böyleyken kentte öğrenim gören yüzbinlerce öğrenci ile eğitim kadroları İstanbul'da okullar tatil oldu mu sorusuna yanıt aramaya başladı. Bu konuya ilişkin gözler İstanbul Valiliği üzerine çevrildi. Ancak Valilik şu ana kadar okulların tatil edilmesine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.