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 | Özge Sönmez

İstanbul'da büyük deprem olacak mı? Prof. Dr. Osman Bektaş depremin neden durduğunu açıkladı

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem büyük paniğe neden oldu. Vatandaşlar 'Büyük İstanbul depremi yaklaşıyor mu?' sorusuna yanıt ararken, uzmanlardan da peş peşe açıklamalar geldi. Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medyada yaptığı açıklamayı Japon uzmanın haritasıyla örneklendirdi. Creep etkisine dikkat çeken Bektaş, depremin neden daha fazla büyümeden durduğunu açıkladı. İşte detaylar...

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KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
28.04.2025
saat ikonu 08:38
|
GÜNCELLEME:
28.04.2025
saat ikonu 08:46

İstanbul'da 23 Nisan günü yaşanan 6.2 büyüklüğündeki şiddetli deprem büyük korku yaşattı. İstanbulluların oldukça şiddetli hissettiği depremde can ve mal kaybı yaşanmazken, sarsıntı bir kez daha deprem gerçeğini hatırlattı. İstanbul'un ardından Kütahya ve Elazığ'da da peş peşe korkutan depremler meydana geldi. Türkiye beşik gibi sallanırken, vatandaşların da kafasında 'Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak, Marmara depremi yaklaşıyor mu?' soruları belirdi. Korkutan depremlerin ardından uzman isimler de art arda açıklamalar yaptı. Creep etkisine dikkat çeken Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı.

İstanbul'da büyük deprem olacak mı? Prof. Dr. Osman Bektaş depremin neden durduğunu açıkladı

İSTANBUL DEPREMİ NEDEN DAHA FAZLA BÜYÜMEDEN DURDU?

Depremin neden daha fazla büyümediğini Japon uzmanın haritasıyla açıklayan Bektaş, "6,2 DEPREMİNİN DURDUĞU YER. Dünyaca ünlü creep uzmanı Japon Uchida, 2019 Modeline göre fayın sürüklenerek deprem enerjisini en çok harcadığı, deprem üreten kabuğun ( sismik kabuk) en ince olduğu İstanbul'a en yakın bir yerdir. Doğuya doğru sürüklenme ve tam kayma sığlaşmaktadır. Fay kırılmasının durma sebebi fayı hareket ettiren enerji fayın sürtünme direncinden azdır.
Fay bu bölgede fazla enerji biriktiremiyor." diyerek yüreklere su serpti.

İstanbul'da büyük deprem olacak mı? Prof. Dr. Osman Bektaş depremin neden durduğunu açıkladı
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