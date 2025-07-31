İstanbul'da büyük deprem olacak mı? Uzmanlardan kritik açıklama

İstanbul Silivri'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Marmara Denizi açıklarında yaşanan deprem nedeniyle herhangi bir hasar bildirimi yapılmadı. 9.9 kilometre derinlikte yaşanan deprem, İstanbul ve çevre bölgede hissedildi.

AFAD'ın depreme ilişkin verileri ise şu şekilde;

Büyüklük: 3.5 (Ml)

Yer: Marmara Denizi - [24.65 km] Silivri (İstanbul)

Tarih: 2025-07-31

Saat: 13:36:40 TSİ

Enlem: 40.845 N

Boylam: 28.26778 E

Derinlik: 9.91 km

https://x.com/DepremDairesi/status/1950871167608279102

SİLİVRİ AÇIKLARINDA 6,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLMUŞTU

Öte yandan 23 Nisan'da İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında 6,2 büyüklüğünde bir deprem olmuştu. Depremin ardından bir çok artçı sarsıntı kaydedilmişti.

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BÜYÜK DEPREMİ TETİKLER Mİ?

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Pampal, depremin ardından NTV canlı yayının açıklamalarda bulundu. 23 Nisan depreminde Silivri'deki fayın batı kesiminin kırıldığını hatırlatan Pampal, "Onun artçıları seyrelerek devam edeceğini belirtiyorduk. Bu deprem onlardan biri olmalı." dedi.

"NORMAL BİR DURUM"

Sarsıntının ardından vatandaşlar, İstanbul'da büyük deprem olacak mı?" sorusunu somaya başladı. Pampal konuya ilişkin "Normal bir durum. Bunun artçı olduğunu kabul edebiliriz" ifadelerini kullandı.