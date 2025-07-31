Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

İstanbul'da büyük deprem olacak mı? Uzmanlardan kritik açıklama

İstanbul'da meydana gelen 3,5 büyüklüğündeki depremin ardından birçok kişi "İstanbul'da büyük deprem olacak mı?" sorusunun cevabını aramaya başladı. Uzmanlar, bu son depremin normal bir artçı sarsıntı olduğunu belirtti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 14:51
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 15:34

'de 3.5 büyüklüğünde meydana geldi. açıklarında yaşanan deprem nedeniyle herhangi bir hasar bildirimi yapılmadı. 9.9 kilometre derinlikte yaşanan deprem, İstanbul ve çevre bölgede hissedildi.

İstanbul'da büyük deprem olacak mı? Uzmanlardan kritik açıklama

AFAD'ın depreme ilişkin verileri ise şu şekilde;

  • Büyüklük: 3.5 (Ml)
  • Yer: Marmara Denizi - [24.65 km] Silivri (İstanbul)
  • Tarih: 2025-07-31
  • Saat: 13:36:40 TSİ
  • Enlem: 40.845 N
  • Boylam: 28.26778 E
  • Derinlik: 9.91 km

https://x.com/DepremDairesi/status/1950871167608279102

SİLİVRİ AÇIKLARINDA 6,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLMUŞTU

Öte yandan 23 Nisan'da İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında 6,2 büyüklüğünde bir deprem olmuştu. Depremin ardından bir çok artçı sarsıntı kaydedilmişti.

SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

BÜYÜK DEPREMİ TETİKLER Mİ?

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Pampal, depremin ardından NTV canlı yayının açıklamalarda bulundu. 23 Nisan depreminde Silivri'deki fayın batı kesiminin kırıldığını hatırlatan Pampal, "Onun artçıları seyrelerek devam edeceğini belirtiyorduk. Bu deprem onlardan biri olmalı." dedi.

İstanbul'da büyük deprem olacak mı? Uzmanlardan kritik açıklama

"NORMAL BİR DURUM"

Sarsıntının ardından vatandaşlar, İstanbul'da büyük deprem olacak mı?" sorusunu somaya başladı. Pampal konuya ilişkin "Normal bir durum. Bunun artçı olduğunu kabul edebiliriz" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da deprem oldu! Çevre illerde de hissedildi
Büyük depremlerin ekonomiye etkileri: 8,2 milyar dolar kayıp
ETİKETLER
#marmara denizi
#silivri
#İstanbul
#Deprem
#Artçı_sarsıntı
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.