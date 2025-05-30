İstanbul’da büyük operasyon! 4,5 milyar TL sahte döviz ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul'da Jandarma'nın düzenlediği "Parada Sahtecilik" operasyonunda 4.5 milyar TL sahte döviz ele geçirildiğini duyurdu. Operasyon sonucu; çok miktarda sahte döviz ve sahte para imalatında kullanılan materyal ve sahte para üretiminde kullanılan 1 adet matbaa deşifre edildi.

Bakan Yerlikaya İstanbul'da 4.5 milyar TL sahte döviz ele geçirildiğini ve 5 kişinin yakalandığını duyurdu.

4,5 MİLYAR TL SAHTE DÖVİZ ELE GEÇİRİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da Jandarma tarafından 29 Mayıs'ta gerçekleştirilen operasyonlarda "Parada Sahtecilik" suçuna yönelik önemli başarılar elde edildiğini açıkladı. Operasyonlar sonucunda yaklaşık 4.5 Milyar TL değerinde sahte döviz ele geçirildi. Ayrıca, yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

1 ADET MATBAA DEŞİFRE EDİLDİ

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince titizlikle yürütülen çalışmalar neticesinde, sahte para basımı ve piyasaya sürülmesi hazırlığında olan şahıslar tespit edildi. Düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüpheliler hakkında "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak" ve "Parada Sahtecilik" suçlarından adli soruşturma başlatıldı. Operasyon sonucu; çok miktarda sahte döviz ve sahte para imalatında kullanılan materyal ele geçirildi.

Ayrıca sahte para üretiminde kullanılan 1 adet matbaa deşifre edildi.

https://x.com/AliYerlikaya/status/1928361379817476133