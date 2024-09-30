İstanbul'da çetelere büyük operasyon: Çok sayıda kişi yakalandı
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
30 Eylül 2024 07:50 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 07:56
Bakan Yerlikaya İstanbul’da iş yerlerini kurşunlayan organize suç örgütü üyesi 23 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
Güvenlik güçlerinin çetelerle mücadelesi devam ediyor... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul’da iş yerlerini kurşunlayan organize suç örgütü üyesi 23 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya açıklamasına şöyle devam etti;
"Sultangazi, Eyüpsultan, Bakırköy, Bağcılar ve Ataşehir ilçelerinde düzenlenen “Kuyu-30” operasyonlarında; Kasten Öldürme, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Kasten Yaralama, İşyeri Kurşunlanması, İkamet Kurşunlanması, Rüşvet, Tehdit, Mala Zarar Verme, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Düşürülmesi ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarını işledikleri tespit edilen 23 şüpheli yakalandı"
Kaynak: tgrthaber.com