İstanbul'da çocuklar çatıştı! 14 yaşındaki çocuktan acı haber

18 Kasım 2024 23:21 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 23:26

Küçükçekmece'de iki çocuk arasında silahlı kavga çıktı. Birbirlerini kurşun yağmuruna tutan çocuklardan birinden acı haber geldi.

Boşanmaktan vazgeçirmek için karısını arayıp çocuğa işkence yaptı! Görüntülü şantaj dehşete düşürdü

Boşanmaktan vazgeçirmek için karısını arayıp çocuğa işkence yaptı! Görüntülü şantaj dehşete düşürdü

Küçükçekmece​ Söğütlü Çeşme Mahallesi Gülbahar Sokak'ta yaşanan olayda 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. 14 yaşındaki yabancı uyruklu S.A ile 17 yaşındaki S.K silahlı çatışma yaşadı. Bilinmeyen sebeple çıkan kavgada çocuklar birbirlerine kurşun yağdırdı.

Yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye aktarıldı. Yaralılardan yabancı uyruklu S.A., hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. S.K.'nın ise ayağından yaralandığı öğrenildi. Emniyet güçlerinin konu ile ilgili çalışmaları devam sürüyor.