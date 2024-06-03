İstanbul'da çocuklarının kavgasına karışan anneler birbirine girdi

03 Haziran 2024 19:40 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 19:40

Silivri Alibey Mahallesi'nde çocuklar bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başlayınca ortalık karıştı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü.

KADINLARI ZOR AYIRDILAR

Çocukların kavgasına anneleri de karışınca olay büyüdü. Anneler birbirlerine değnek ve tekmelerle saldırdı. Çevredeki vatandaşlar kadınları ayırmakta güçlük çekti. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.