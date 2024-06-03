İstanbul'da çocuklarının kavgasına karışan anneler birbirine girdi
Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
03 Haziran 2024 19:40 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 19:40
İstanbul'un Silivri ilçesinde çocuklarının kavgasına karışan anneler birbirlerine saldırdı.
Silivri Alibey Mahallesi'nde çocuklar bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başlayınca ortalık karıştı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü.
KADINLARI ZOR AYIRDILAR
Çocukların kavgasına anneleri de karışınca olay büyüdü. Anneler birbirlerine değnek ve tekmelerle saldırdı. Çevredeki vatandaşlar kadınları ayırmakta güçlük çekti. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı