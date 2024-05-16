İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltında
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: Anadolu Ajansı
16 May 2024 09:25 - Güncelleme : 16 May 2024 09:28
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüklerine dair haklarında istihbari bilgi bulunan 10 şüpheliye yönelik gözaltı kararı verildi.
9 KİŞİ YAKALANDI
Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri düzenledikleri operasyonda 9 şüpheliyi yakaladı.
Ekiplerin bir şüpheliyi arama çalışması sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı