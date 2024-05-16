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İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltında

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: Anadolu Ajansı
16 May 2024 09:25 - Güncelleme : 16 May 2024 09:28
İstanbul&#039;da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltında

 İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüklerine dair haklarında istihbari bilgi bulunan 10 şüpheliye yönelik gözaltı kararı verildi.

9 KİŞİ YAKALANDI

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri düzenledikleri operasyonda 9 şüpheliyi yakaladı.

Ekiplerin bir şüpheliyi arama çalışması sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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