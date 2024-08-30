İstanbul'da dehşet! Sultanbeyli'de eski çalışan kasaba ateş açtı

30 Ağustos 2024 11:03 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 11:14

En mutlu gününde dehşeti yaşadı! Damadı levye ve sopalarla dövdüler

En mutlu gününde dehşeti yaşadı! Damadı levye ve sopalarla dövdüler

İstanbul'da akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı.

Sultanbeyli ilçesi Adil Mahallesi Vahdet Caddesi üzerinde saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda daha önce uzun yıllar kasap dükkanında çalışan Selim isimli bir kişi işten çıkarıldı.

İşten çıkarılan şahıs, tazminatını istedi. Hem işten çıkarılan, hem de tazminatı iş veren tarafından verilemeyen şahıs uzun namlulu silahla eski çalıştığı iş yerinin önüne gelerek hiç kimseyi aldırış etmeden ateş etmeye başladı.

2 ŞARJÖR BOŞALTTI

Şahıs yaklaşık iki şarjör mermi sıktı. Mermilerden 50 tanesi iş yerinin camına isabet etti. İçerideki çalışanlar ve müşteriler mermilerden korunmak için yere yattı. Yaşanılan olayda şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.

GÖZALTINA ALINDI

Çevredeki vatandaşlar tarafından polis ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri iş yerine uzun namlulu silahla saldıran Selim isimli kişiyi gözaltına alarak karakola götürdü.

Olay yeri inceleme ekipleri ve polis ekipleri olayın yaşandığı yerde incelemelerde bulundu. Ekipler emniyet şeridiyle olay yerinde önlem alırken, yaşanılan olayla ilgili inceleme başlattı.

DÜKKAN BOŞALTILDI

Yaşanılan olayın ardından dükkanları zarar gören ve tekrardan bir saldırı ihtimaline karşı iş yeri sahipleri kasap dükkanı içerisindeki tüm eşyaları ve yiyecekleri araçlarla boşalttı.

Şahsın sıktığı mermilerin isabet ettiği camları da folyo kağıtlarıyla kapatan iş yeri çalışanları dükkanı boşaltarak olay yerinden ayrıldı.