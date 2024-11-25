İstanbul'da denize düşen 2 kişinin kimlikleri belli oldu

25 Kasım 2024 17:40 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 17:41

İstanbul Sarıyer'de denize düşen 2 kişiyi arama çalışmaları devam ederken, olayla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Denizde kaybolan 2 kişinin kimlikleri belli oldu.

İstanbul'da aile katliamı: 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu! Ölü sayısı 8 oldu

İstanbul'da aile katliamı: 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu! Ölü sayısı 8 oldu

İstanbul Sarıyer'de balık tutarken denize düşen be arkasından onu kurtarmak için atlayıp gözden kaybolan biri kadın 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Geçen cumartesi akşamı saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre; denize düşerek kayıplara karışan 2 kişinin abla ve kardeş olduğu öğrenildi. Söz konusu kişilerin kimliklerinin Ayşe C. (29) ile kardeşi Velat C. (23) olduğu tespit edildi.

İSPANYA-DİYARBAKIR-İSTANBUL ROTASI...

İddiaya göre İspanya'da aile restoranı işleten Ayşe C. (29) ile kardeşi Velat C. (23), babaları Ensari C. ile birlikte tatil için 14 Kasım'da Diyarbakır'a geldi. Diyarbakır'da yaklaşık 10 gün kalan aile, ardından 25 Kasım günü İspanya'ya dönmek için İstanbul'a geldi. İstanbul'u dolaşmak isteyen Ayşe C. ve kardeşi Velat C. sahilde gezintiye çıktı. Ayşe C. bilinmeyen bir nedenle denize düşerken, kardeşi Vedat C. de onu kurtarmak için suya atladı.

Şiddetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle akıntıya kapıldığı tahmin edilen iki kardeş denizde kayboldu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Çalışmalar sırasında bir cep telefonu bulunduğu öğrenilirken, olaya ilişkin incelemeler devam ediyor.

BABANIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Baba Ensari C., çocuklarından haber alamayınca polis merkezine giderek, cumartesi akşamından beri çocuklarından haber alamadığını, denize düşen kişilerin çocukları olabileceğini söyledi.

Ensari C.'nin polisteki ifadesinde, "14 Kasım'da tatil amaçlı İspanya’dan Diyarbakır’a geldik. İspanya'da restoran işi ile ilgileniyoruz. Yaklaşık 15 yıl önce yaşamak amacıyla yurt dışında gittik. 25 Kasım'da saat 20.00'de uçağımız vardı. Bu nedenle 23 Kasım'da Diyarbakır’dan İstanbul’a geldik. Sarıyer'de otelde konakladık. Konuyu basında görünce benzeterek ve olay gününden itibaren haber alamadığımız çocuklarımız için polis merkezine geldik" dediği öğrenildi.