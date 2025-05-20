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 | Selahattin Demirel

İstanbul'da deprem! AFAD duyurdu

İstanbul'da Büyükçekmece açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 23.36'da yaşanan sarsıntının derinliği 8.16 kilometre olarak kaydedildi. Depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
20.05.2025
saat ikonu 23:38
|
GÜNCELLEME:
21.05.2025
saat ikonu 00:32

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Marmara Denizi açıklarında gerçekleşen depremi duyurdu. İstanbul Büyükçekmece'nin merkez üssü olduğu sarsıntı saat 23.36'da meydana geldi.

Derinliği 8.16 kilometre olarak ölçülen sarsıntıyı hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Depremle ilgili herhangi bir olumsuz gelişme aktarılmadı.

İstanbul'da deprem! AFAD duyurdu

KANDİLLİ 4.2 OLARAK DUYURDU

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak ölçtü. Rasathaneye göre sarsıntının derinliği 14.9 kilometre olarak açıklandı.

VALİ DAVUT GÜL'DEN AÇIKLAMA: BİR OLUMSUZLUK YOK

Deprem sonrası İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabı üzerinden olumsuz bire gelişme olmadığı yönünde bir açıklamada bulundu. Gül'ün paylaşımı şu şekilde:

"AFAD verilerine göre, Marmara Denizi Büyükçekmece’de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu ana kadar bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun.

İstanbul'da deprem! AFAD duyurdu

23 NİSAN'DA 6.2'LİK DEPREM SONRASI PEK ÇOK ARTÇI KAYDEDİLDİ

İstanbul'da 23 Nisan'da yaşanan 6.2'lik deprem sonrası pek çok artçı sarsıntı yaşanmıştı. Sarsıntıların merkez üssü Büyükçekmece ve Silivri olarak öne çıkmıştı.

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