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 | Selahattin Demirel

İstanbul'da deprem! Artçılar devam ediyor

İstanbul'da 23 Nisan tarihinde yaşanan 6.2'lik depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor. Kandilli Rasathanesi en son Avılar açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem daha kaydetti.

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İstanbul'da deprem! Artçılar devam ediyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
25.04.2025
saat ikonu 18:43
|
GÜNCELLEME:
25.04.2025
saat ikonu 19:11

23 Nisan Çarşamba günü saat 12.49'da İstanbul Silivri açıklarının merkez üssü olduğu 6.2'lik İstanbul depreminin artçıları sürüyor.

MERKEZ ÜSSÜ AVCILAR

Kandilli Rasathanesi, saat 18.32'de Avcılar açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandığını bildirdi. Kentteki vatandaşlar derinliği 15.1 kilometre olarak ölçülen artçı sarsıntı sırasında kısa süreli paniğe kapılırken herhangi bir olumsuz gelişme aktarılmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin merkez üssünü Beylikdüzü, büyüklüğünü ise 3.4 olarak bildirdi.

İstanbul'da deprem! Artçılar devam ediyor

ARTÇILAR AZALMA EĞİLİMİNDE

6.2'lik depremin ilk değerlendirmesinde AFAD raporunda artçı sarsıntıların süreceğine işaret edilmiş, dün yapılan son açıklamada da artçıların azalma eğilimde olduğuna işaret edilmişti.

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