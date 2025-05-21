İstanbul'da deprem korkuttu: Naci Görür’den kritik fay hattı uyarısı

İstanbul’da gece saatlerinde panik yaratan bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi açıklarında, Büyükçekmece açıklarında 23.36’da 4.0 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise sarsıntının büyüklüğü 4.2 olarak açıklandı. Sarsıntı İstanbul’un pek çok ilçesinde hissedilirken, vatandaşlar sosyal medyada yaşadıkları korkuyu dile getirdi.

NACİ GÖRÜR KUMBURGAZ FAYI'NA DİKKAT ÇEKTİ: STRES DEĞİŞİMİ VAR!

Depremin ardından açıklama yapan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sarsıntının “Kumburgaz Fayı” üzerinde gerçekleştiğine dikkat çekti. Görür, “Silivri-Büyükçekmece arasında 4,2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Bu, kırılması muhtemel Kumburgaz Fayı üzerinde gerçekleşti. 23 Nisan’dan bu yana bu fay hattı üzerinde küçük stres değişimleri gözlemleniyor” diyerek dikkatleri bölgeye çevirdi.

Görür şunları ifade etti:

"Silivri- Büykçekmece arasında 4,2 deprem oldu. Bu deprem kırılması muhtemel Kumburgaz Fayı üzerinde. 23 Nisan'dan beri bu fayda küçük stres alanı değişimleri devam ediyor. Geçmiş olsun."

Uzmanların uzun süredir uyardığı Kumburgaz segmenti, Marmara'da beklenen büyük depremin merkez senaryolarından biri olarak yer alıyor. Görür’ün değerlendirmesi, bu hattaki hareketliliğin giderek arttığına işaret ettiği şeklinde yorumlandı.