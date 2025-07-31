İstanbul'da deprem oldu! Çevre illerde de hissedildi

İstanbul'da ve çevre illerde hissedilen bir deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depreminin merkez üssünün Silivri açıkları olduğunu bildirdi.

AFAD'ın verileri şu şekilde;

Büyüklük:3.5 (Ml)

Yer: Marmara Denizi - [24.65 km] Silivri (İstanbul)

Tarih: 2025-07-31

Saat: 13:36:40 TSİ

Enlem: 40.845 N

Boylam: 28.26778 E

Derinlik: 9.91 km

https://x.com/DepremDairesi/status/1950871167608279102

HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK

AFAD depremin büyüklüğünü 3.5, Kandilli Rasathanesi ise 3,7 olarak geçti. İstanbul'un bazı ilçeleri ile Tekirdağ'da hissedilen depremin ardından herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

SİLİVRİ AÇIKLARINDA 6,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLMUŞTU

Öte yandan 23 Nisan'da İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında 6,2 büyüklüğünde bir deprem olmuştu. Depremin ardından bir çok artçı sarsıntı kaydedilmişti.