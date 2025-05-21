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 | Özge Sönmez

İstanbul'da deprem! Şener Üşümezsoy'dan açıklama geldi: Büyük depremi tahmin etmişti

İstanbul'da dün akşam saatlerinde meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Yaşanan depremin ardından da uzman isimlerden peş peşe açıklamalar geldi. Şener Üşümezsoy ve Şükrü Ersoy korkutan depremi yorumladı.

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İstanbul'da deprem! Şener Üşümezsoy'dan açıklama geldi: Büyük depremi tahmin etmişti
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.05.2025
saat ikonu 08:00
|
GÜNCELLEME:
21.05.2025
saat ikonu 09:15

İstanbul'da dün gece meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Büyükçekmece açıklarında yaşanan depremden olumsuz bir ihbar alınmazken, vatandaşlar da kısa süreli korku yaşadı. Deprem sonrasında uzmanlardan peş peşe açıklamalar geldi.

İstanbul'da deprem! Şener Üşümezsoy'dan açıklama geldi: Büyük depremi tahmin etmişti

"ENERJİ YAVAŞ YAVAŞ BOŞALIYOR"

TGRT Haber canlı yayınına katılan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, şunları kaydetti:

"4.0 büyüklüğündeki deprem hissedilebilir ama yıkıcı, hasar verici bir deprem değil. Bu bakımdan korkulacak bir şey yok. 23 Nisan'da yaşanan 6.2 ve 5.9'luk depremlerin yaşandığı Kumburgaz fayında yaşandı. Bu depremde ana şokun ardından yaşanan artçılar kabul edilebilir.

İstanbul'da deprem! Şener Üşümezsoy'dan açıklama geldi: Büyük depremi tahmin etmişti

Buradaki enerji yavaş yavaş boşalıyor. Her gün 2-3 tane depremler olurken sayı azalıyor. Kumburgaz fayında enerji boşalımı rahatlama olduğunu söyleyebiliriz. Ancak enerji boşalımı komşu faya aktarılır. Komşu faylarda bir hareketlilik yok. Spekülatif olur.

"BİR FAYIN KIRILMASI HEMEN BİR SEFERDE BİTMEZ"

24 Tv’de konuşan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ise, “Bir fayın kırılması hemen bir seferde bitmez. Burada az kırılmış yerler diğerlerini eşitlemek için ardı ardına gelir.” değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul'da deprem! Şener Üşümezsoy'dan açıklama geldi: Büyük depremi tahmin etmişti

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