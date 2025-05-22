İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu! Hazırlıkları 4 ay sürdü: 272 torbacı yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzenlenen "Narkokapan-İstanbul 2" operasyonu kapsamında 272 torbacının gözaltına alındığını duyurdu. Yerlikaya operasyon sürecinin tam 4 ay sürdüğünü belirtti.

272 TORBACI YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlara yönelik detayları sosyal medya hesabından paylaştı:

"Uyuşturucu Madde satıcılarına yönelik eş zamanlı olarak İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz operasyonlarda; 272 torbacı yakalandı. Operasyondaki hedefimiz özellikle gençlerimize musallat olan mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan “Torbacı’’ diye tabir edilen sokak satıcılarıydı. Operasyonumuzun hazırlıkları 4 ay sürdü.

Bu 4 aylık süreçte, İSTANBUL’daki ilçeler tekrar mercek altına alındı. Elde edilen bilgiler büyük bir titizlikle analiz edildi. Şüpheliler teknik ve fiziki takiple izlendi ve işlenen suçlara dair tüm faaliyetler tek tek delillendirildi."