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 | Banu İriç

İstanbul'da devlet hastanesinde doktor silah gösterip, biber gazı sıktı! Sağlık Bakanlığı harekete geçti

İstanbul'da devlet hastanesinde çekilen görüntüler sosyal medyada yankı buldu. Üsküdar Devlet Hastanesinde çalışan psikiyatri doktoru olduğu tespit edilen şahıs hastalara silah gösterip biber gazı sıkarak korkuttu. Bu görüntülerin yayımlanması sonrası Sağlık Bakanlığı harekete geçti.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
16.02.2025
saat ikonu 20:04
|
GÜNCELLEME:
16.02.2025
saat ikonu 20:04

İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki Üsküdar Devlet Hastanesinde, psikiyatri doktoru olduğu belirlenen bir doktorun, hastane içinde silah göstererek tehditlerde bulunduğu hastalara biber gazı sıktığı görüntüler dehşete düşürdü. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında doktor gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PSİKİYATRİ DOKTORU OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Olay, 13 Şubat 2025 tarihinde Üsküdar'da bulunan hastanede meydana geldi. Ekol TV'nin yayımladığı görüntülere göre doktorun hastaları korkuttuğu anlar yayımlandı. Emniyet incelemelerinde olayın failinin hastanede görev yapan psikiyatri doktoru O.K.K. olduğu tespit edildi. Doktor, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin evinde ve aracında yapılan aramalarda 5 adet havalı tabanca, 3 adet elektroşok cihazı ve 2 adet biber gazı bulundu. Yapılan işlemler sonrasında adliyeye sevk edilen O.K.K., mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Olayın ardından İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, konuyla ilgili resmi bir açıklama yaparak, doktor hakkında disiplin işlemi başlatıldığını duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyunda gündeme gelen, Üsküdar Devlet Hastanesi’nde yaşanan olayla ilgili olarak, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü olarak gerekli inceleme ve değerlendirme sürecini titizlikle yürütüyoruz. Bu kapsamda, ilgili doktor O.K.K. hakkında disiplin yönünden işlem başlatılmış, olay adli makamlara bildirilmiş olup, konu tüm yönleriyle detaylı şekilde incelenmektedir. Sağlık hizmetlerinde hasta hakları, etik kurallar ve mesleki sorumluluk çerçevesinde hareket edilmesi en temel önceliğimizdir. Sürecin adil ve şeffaf bir şekilde yürütüleceğini, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına gerekli açıklamaların yapılacağını özellikle vurgulamak isterim."

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