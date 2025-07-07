İstanbul'da devriye görevindeki polislere bıçaklı saldırı

İstanbul
Sultangazi'de devriye görevi yapan polislere bir kişi bıçaklı saldırıda bulundu. Olay sonrası polis biber gazı kullanarak yakaladı.
İstanbul Sultangazi'de polislere silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganın bu hamlesi sonrası hareketli saatler yaşandı.
POLİS EKİPLERİ YAKALADI
Sultançiftliği Merkez Camii önünde akşam 19.00 sıralarındaki olayda 35 yaşındaki S.U isimli şahıs görevi başındaki polis ekibine bıçakla saldırdıktan sonra yaya olarak kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin peşine düştüğü saldırgan biber gazıyla etkisiz hale getirildi.
Yakalanan şüpheli gözaltına alınırken elinden attığı bıçak da bulundu. Soruşturma sürüyor.