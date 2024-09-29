İstanbul'da duvar ve yol çöktü: Otomobil boşluğa düştü

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

29 Eylül 2024 20:20 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 20:32

Güngören'de çevresinde evlerin olduğu bir inşaat alanında istinat duvarı ve yol çöktü. O sırada park halindeki bir otomobil boşluğa düştü. Ekipler kurtarmak için çalışma başlattı.

İstanbul​'un Güngören ilçesinde temel kazma çalışması yaparken kaza​ yaşandı. Kepçe operatörünün hareket ettiği an dayanıksız durumdaki istinat duvarı ve yolda çökme yaşandı. Bu sırada istinat duvarının boş olması sebebiyle araç da düştü. Öğleden sonra 16.00 sıralarında Güngören Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi yaşanan olay sonrası ekipler kum getirerek boşluğu doldurmak için çalışma başlattı. İlgili Haberler Esenyurt'ta 20 noktada 'Şok' uygulama: 5 gözaltı Kayseri'de ulaşıma zam geldi! Belediye gerekçeleriyle açıkladı