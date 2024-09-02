İstanbul'da eğitim-öğretim dönemi başladı, trafik yoğunluğu yüzde 51'i geçti
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
02 Eylül 2024 08:37 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 08:55
Yaz tatili sona erdi... Anaokulu ve ilkokul 1’inci sınıf öğrencileri uyum haftası kapsamında bugün eğitime başladı. Sabah saatlerinden itibaren yollara dökülen araçlar İstanbul’un birçok noktasında trafiğe neden oldu. İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 51’i geçti.
Anaokulu ve ilkokul 1’inci sınıf öğrencileri uyum haftası kapsamında bugün eğitime başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvimle birlikte sabah saatlerinden itibaren yollara dökülen araçlar İstanbul’un birçok noktasında yoğun trafik oluşturdu.
Öğrencilerin bir kısmı servislerle okullarına giderken, bir kısmı ise velilerin özel araçlarıyla birlikte okullarının yolunu tuttu.
İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU
Okulların açılmasıyla birlikte servislerin de yollara çıkmasıyla trafik yoğunluğu oluştu. Haftanın da ilk iş günü olması nedeniyle İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 51’i geçti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı