İstanbul'da eğitim-öğretim dönemi başladı, trafik yoğunluğu yüzde 51'i geçti

02 Eylül 2024 08:37 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 08:55

Anaokulu ve ilkokul 1’inci sınıf öğrencileri uyum haftası kapsamında bugün eğitime başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvimle birlikte sabah saatlerinden itibaren yollara dökülen araçlar İstanbul’un birçok noktasında yoğun trafik oluşturdu.

Öğrencilerin bir kısmı servislerle okullarına giderken, bir kısmı ise velilerin özel araçlarıyla birlikte okullarının yolunu tuttu.

İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU

Okulların açılmasıyla birlikte servislerin de yollara çıkmasıyla trafik yoğunluğu oluştu. Haftanın da ilk iş günü olması nedeniyle İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 51’i geçti.