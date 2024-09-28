İstanbul'da ehliyetsiz sürücü dehşeti! 2'si polis 4 kişi yaralandı
Sultangazi'de meydana gelen feci kazda ehliyetsiz olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsü dehşet saçtı. Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpan motosiklet savrularak polis memurlarının motosikletine, ardından ise park halinde bulunan otomobile çarptı. Kazada 2'si polis 4 kişi yaralandı.
İstanbul Sultangazi'deki feci kaza gece 23.30 sıralarında meydana geldi. Ehliyetsiz olduğu öğrenilen Hamza Emir Balyemez'in kullandığı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Sedat Ay'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet karşı istikametten gelen Polis Memuru Burak Ş' nin kullandığı motosiklete ve cadde üzerinde park halinde bulunan bir otomobile çarptı.
2'Sİ POLİS 4 KİŞİ YARALANDI
Kazada yaya Sedat Ay, motosiklet sürücüsü Emir Balyemez, polis memurları Burak Ş. ve Mehmet K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Kazada yaralanarak Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne kaldırılan yaya Sedat Ay'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Ehliyetsiz sürücülerin bu kadar can havliyle hareket etmesi çok korkutucu ya böyle bir kaza daha önce yaşanmamış olsaydı bari insanlar daha dikkatli olurdu