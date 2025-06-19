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 | Merve Yaz

İstanbul'da evlat vahşeti! Polisi arayıp cinayeti itiraf etti

İstanbul'da, 21 yaşındaki O.D., tartıştığı babası 60 yaşındaki Adnan D.'yi, 5 el ateş edip silahla öldürdü. Olayın ardından polisi arayan katil evlat, "Babamı öldürdüm" dedi. Apartman sakinleri gencin madde bağımlısı olduğunu anlattı.

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İstanbul'da evlat vahşeti! Polisi arayıp cinayeti itiraf etti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.06.2025
saat ikonu 15:17
|
GÜNCELLEME:
19.06.2025
saat ikonu 15:20

İstanbul'da korkunç bir cinayet yaşandı. Bağcılar'da yaşayan 21 yaşındaki O.D, henüz bilinmeyen nedenle 60 yaşındaki babası A.D'ye silahla 5 el ateş etti. O.D. daha sonra polisi arayarak babasını öldürdüğünü söyledi.

İhbar üzerine eve gelen polis ve sağlık ekipleri, babanın hayatını kaybettiğini belirledi.

TESLİM OLDU

Zanlı O.D. ise polislerce gözaltına alındı. Bina sakinlerinden Seyit Demir, gazetecilere, sabah saatlerinde 6-7 el silah sesi duyduklarını ancak sesin nereden geldiğini anlayamadıklarını söyledi. Demir, "Üst kattan bir patırtı da gelmedi. Sonra kendi arayıp teslim olmuş." diye konuştu.

GENÇ MADDE BAĞIMLISIYMIŞ

Komşu Eyüp Yılmaz da gencin madde bağımlısı olduğunu bildiklerini, evde de sürekli kavga olduğunu anlattı.

Öldürülen baba A.D'nin cesedi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Sıkça Sorulan Sorular

Kasten adam öldürmeye teşebbüsün cezası kaç yıl?
Türk Ceza Kanunu'na göre, bir kişinin hayatına kast etmek amacıyla hareket etmek ciddi bir ceza gerektirmektedir. Kasten adam öldürmeye teşebbüs eden bir kişi, eyleminin sonuçlanmaması durumunda dahi ağır bir ceza ile karşılaşır. Bu suçun cezası, genellikle 6 yıldan 15 yıla kadar hapisle sonuçlanabilir.
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