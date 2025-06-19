İstanbul'da evlat vahşeti! Polisi arayıp cinayeti itiraf etti

İstanbul'da korkunç bir cinayet yaşandı. Bağcılar'da yaşayan 21 yaşındaki O.D, henüz bilinmeyen nedenle 60 yaşındaki babası A.D'ye silahla 5 el ateş etti. O.D. daha sonra polisi arayarak babasını öldürdüğünü söyledi.

İhbar üzerine eve gelen polis ve sağlık ekipleri, babanın hayatını kaybettiğini belirledi.

TESLİM OLDU

Zanlı O.D. ise polislerce gözaltına alındı. Bina sakinlerinden Seyit Demir, gazetecilere, sabah saatlerinde 6-7 el silah sesi duyduklarını ancak sesin nereden geldiğini anlayamadıklarını söyledi. Demir, "Üst kattan bir patırtı da gelmedi. Sonra kendi arayıp teslim olmuş." diye konuştu.

GENÇ MADDE BAĞIMLISIYMIŞ

Komşu Eyüp Yılmaz da gencin madde bağımlısı olduğunu bildiklerini, evde de sürekli kavga olduğunu anlattı.

Öldürülen baba A.D'nin cesedi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.