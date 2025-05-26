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 | Murat Makas

İstanbul'da evlilik vaadiyle vurgun! Tam 7 milyon liralık döviz hesabına aktardı

İstanbul'da evlilik vaadiyle bir dolandırıcılık olayı yaşandı. İranlı bir adam 28 yaşındaki kadının yaklaşık 7 milyon lirasını hesabına aktardı. Polis ekipleri izinsiz para çekildiği şikayeti üzerine operasyon yaptı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.05.2025
saat ikonu 16:23
|
GÜNCELLEME:
26.05.2025
saat ikonu 16:23

İstanbul’da İranlı bir dolandırıcı, 28 yaşındaki kadını evlilik vaadiyle kandırdı. İranlı şahıs 134 bin 750 sterlini (yaklaşık 7 milyon lira) kendi hesabına aktararak kaçtı. Şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli adamın annesini İran'a kaçmak isterken İstanbul Havalimanı'nda gözaltına aldı.

İddiaya bilgilere göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan İran uyruklu P.N. (28), İstanbul'da tanıştığı A.G.H.'nin (31) banka hesaplarından izinsiz para çektiği gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.

EVLİLİK KARARI ALDI VE DOLANDIRILDI

P.N., İstanbul'a iş görüşmesi için geldiği sırada bir restoranda tanıştığı A.G.H. ile bir süre sonra evlilik kararı aldı. Bu süreçte A.G.H., P.N.'nin cep telefonunu evde unuttuğu bir gün mobil bankacılık uygulamasına girerek 134 bin 750 sterlini annesi P.S.'nin hesabına aktardı. Şikayet üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalarda A.G.H.'nin yurt dışına kaçtığı tespit edildi.

YURT DIŞINA ÇIKMAK ÜZEREYKEN YAKALANDI

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, paranın aktarıldığı hesabın sahibi olan anne P.S.'yi (51) 23 Mayıs'ta yurt dışına çıkmak üzereyken İstanbul Havalimanı'nda gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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