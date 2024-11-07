İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü! Elektrik telleri koptu, trafik levhası yola devrildi

07 Kasım 2024 16:07 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 16:08

İstanbul Şişli’de açık unutulan vinç, kavşaktan dönerken elektrik tellerini kopardı. Kopan tellerle birlikte trafik levhasının da devrildiği olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Uşak’ta feci kaza: Ölü ve yaralı var!

Uşak’ta feci kaza: Ölü ve yaralı var!

İstanbul Şişli'de öğle saatlerinde meydana gelen olayda; bir vincin şoförü, dönmek için kavşağa girdiği sırada elektrik tellerine takıldı. Vinç çarptığında kıvılcım çıkartarak kopan elektrik telleri trafik levhasını da devirdi.

Devrilen trafik levhası ve kopan elektrik telleri yola düştü. Tam bu sırada yoldan araç ya da vatandaşların geçmemesi büyük bir facianın önüne geçti.

CADDE TRAFİĞE KAPATILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri geldi. Şoförün ifadesi alınırken, yola düşen levha ve elektrik tellerinin alev alması riskine karşı cadde trafiğe kapatıldı. Yetkililerin trafik levhasını ve telleri olay yerinden kaldırılmasının ardından araç trafiği normale döndü.