İstanbul'da faciaya kıl payı! İETT otobüsü gecekondunun bahçesine düştü

15 Aralık 2024 14:04 - Güncelleme : 15 Aralık 2024 14:07

Beykoz'da park halinde bırakılan İETT otobüsü freni boşalınca yokuş aşağı kayarak bir evin bahçesine düştü. Kaza şans eseri ucuz atlatıldı İşte detaylar...

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İstanbul​'un Beykoz​ ilçesi az kaslsın büyük bir faciaya sahne oluyordu. Merkez Mahallesi Baharatçı Sokak'ta sabah 10.30 sıralarında, iddiaya göre, 136B hat numaralı, 34 HO 3490 plakalı İETT​'ye bağlı Özel Halk Otobüsü sefere başlamadan önce şoförü tarafından bir süreliğine park halinde bırakıldı.

2 VİNÇ GÜÇLÜKLE KALDIRDI

Şoförün otobüsten ayrılmasının ardından freni boşalan İETT otobüsü yokuş aşağı kayarak sokak üzerinde bulunan bir duvarına çarptıktan sonra yine sokak üzerinde bulunan başka bir evin bahçesine düştü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada herhangi bir yaralanmanın olmadığı belirlendi. Otobüs olay yerine gelen 2 vinç yardımıyla düştüğü yerden güçlükle kaldırıldı.

"ÇÖP ATMAYA GİTSEK BÜYÜK KAZA OLURDU"

Olayın görgü şahitlerinden Bölgede esnaflık yapan Engin Çıtlak, "Otobüs sabit halinde dururken şoförü el frenini mi çekmedi ne yaptı bilmiyorum durduğu yerden çöp konteynerine vurdu ve aşağı devam etti. Çöp atmaya gitsek veya başkası olsa büyük bir kaza olurdu" diye konuştu.