İstanbul'da feci kaza: Polis memuruna çarptı

06 Ocak 2025 00:59 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 01:02

Üsküdar Kuzguncuk sahil yolunda meydana gelen kaza, bir polis memurunun ağır yaralanmasıyla sonuçlandı. Hasarlı trafik kazasına müdahale etmek için bölgeye giden polis, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada bir motosikletin çarpmasıyla yere savruldu.

Üsküdar​ Kuzguncuk sahil yolunda, hasarlı bir trafik kazasına müdahale etmek için olay yerine giden polis ekiplerinden bir memur, yolun karşısına geçmeye çalışırken motosiklet​ çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kazanın, 19 yaşındaki sürücü G.D.'nin kullandığı motosikletin kontrolünü kaybetmesi sonucu meydana geldiği öğrenildi. Çarpmanın ardından sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Ağır yaralı polis memuru, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya neden olan motosiklet sürücüsü G.D., gözaltına alınarak emniyette işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.