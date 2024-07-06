İstanbul'da feci kaza! Tur otobüsü kamyona çarptı: 2'si çocuk çok sayıda yaralı var

06 Temmuz 2024 16:59 - Güncelleme : 06 Temmuz 2024 17:06

İstanbul'da öğle saatlerinde Silivri istikametinden İstanbul istikametine gelen tur otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde ilerleyen kamyonete arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet, öndeki araçlara çarparak durabildi. Kaza sonrası diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

5 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Toplam 5 aracın karıştığı kazada ikisi çocuk sekiz kişi yaralanırken, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

"ÇOK YARALI VAR, OTOBÜSÜN SOL TARAFINDAKİLERİN HEPSİ YARALI"

Kazaya karışan aracın sürücüsü Mustafa Yanaral ise olayı şu ifadelerle anlattı:

“Birden bir patırtı koptu, otobüs sağ tarafa girdi, o arada kamyona vurdu. Kamyona vurduktan sonra kamyon bize vurdu. Allak bullak oldu, bir anda can pazarı. Çok yaralı var, otobüsün sol tarafındakilerin hepsi yaralı. Kamyona vurunca kamyonun kasası sol tarafı biçti. Toplamda 5-6 araç kazaya karıştı. Çünkü biz öndeydik bize vurunca biz de öndekine vurduk. Benim vurduğum araç kaçtı”