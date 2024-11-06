İstanbul'da FETÖ operasyonu: Çok sayıda kişi yakalandı

06 Kasım 2024 08:47 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 08:56

İstanbul’da düzenlenen operasyonda, sosyal medyada Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) propagandası yapan 8 kişi yakalandı.

Eski eşi tarafından katledilmişti! Acılı baba o günü anlattı! Bahriye'nin ölümüyle ilgili kan donduran detaylar!

Eski eşi tarafından katledilmişti! Acılı baba o günü anlattı! Bahriye'nin ölümüyle ilgili kan donduran detaylar!

İstanbul’da Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, sosyal medyada FETÖ propagandası yapan 8 kişi yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, sosyal medya üzerinden FETÖ/PDY terör örgütünün propagandasını yaptıkları belirlenen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

8 KİŞİ YAKALANDI

Savcılık talimatıyla harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü sonrası sosyal medyada övücü paylaşımlarda bulunan ve örgütün propagandasını yapan kişilerin yakalanması için operasyon düzenledi. İstanbul'da birçok adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda aranan 8 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlıların polisteki ifade işlemlerinin ilerleyen saatlerde başlayacağı öğrenildi.