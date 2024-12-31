İstanbul'da fıkra gibi olay! Yanlarındaki bina yıkılınca gördüklerine inanamadılar

31 Aralık 2024 12:25 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 12:32

İstanbul Bahçelievler'de kentsel dönüşüm çalışmalarında şoke eden görüntüler ortaya çıktı. Bir binanın yıkımı sırasında yanında yer alan binanın üstten 3 katının banyolarının duvarı olmadığı görüldü. Gördükleri manzara karşısında şaşkına dönen daire sakinleri arsa sahiplerinin sadece kendi oturduğu 3 kata duvar ördürdüğünü söyleyerek isyan etti.

İstanbul Bahçelievler'de bir bina​ kentsel dönüşüm nedeni yıkılmaya başlandı. Yıkım​ çalışmalarında ortaya şoke eden görüntüler çıktı. Yıkılan binanın yanındaki binanın üstten 3 katının banyolarının duvarı olmadığı görüldü. Arsa sahiplerinin sadece kendi oturdukları alttan 2 katın duvarlarını ördükleri ancak üst katların banyolarının duvarlarını örmedikleri öğrenildi. Fıkra gibi olayda görenler gözlerine inanamadı. Vatandaşların ayrıca bazı odalarının duvarlarının da bir kısmının yıkıldığı görüldü. Bina sakinleri ise zararlarının karşılanması ve mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesini istiyor. Havdan çekilen görüntülerde duvarı olmayan evin içi net bir şekilde gözüküyor.

"KENDİNE DUVAR YAPTIRIYOR ANCAK BİZE YAPTIRMIYOR"

Yıkım sürecinde sıkıntı çektiklerini belirten Mustafa Polat, “Müteahhit iki katın duvarlarını örmüş daha sonrakileri örmemiş. Alt katlarda mal sahibi oturduğu için duvar örmüş. Kendine duvar yaptırıyor ancak bize yaptırmıyor. Yıkımdan sonra iş makinası ile yapılan çalışmalar bizim binaya zarar veriyor” dedi.

"BİZE KADAR ÖR GERİSİ BİZİ BAĞLAMAZ"

Sürekli yıkım esnasında 5 şiddetinde bir deprem olmuş gibi sallandıklarını ifade eden Murat Polat, “Duvarımız yıkılırken korktuk tabi. Tek duvar var diyorlardı ama biz inanmadık. Kimse zararımızı üstlenmedi mağdur durumdayız. Evimi bırakıp hiçbir yere gidemem. Gerekenin yapılmasını yetkililerden istiyorum. Arsa sahibi binayı yaptırırken bize kadar ör gerisi bizi bağlamaz demiş” diye sözlerini tamamladı.