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İstanbul'da film gibi kovalamaca! Feci kazayla son buldu: 1'i ağır 5 yaralı

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
27 Ağustos 2024 07:16 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 07:40
İstanbul&#039;da film gibi kovalamaca! Feci kazayla son buldu: 1&#039;i ağır 5 yaralı

Gaziosmanpaşa’da hırsızlık şüphelileri polisi alarma geçirdi. Gaziosmanpaşa'da başlayan film gibi kovalama Küçükçekmece'de feci kazayla son buldu. Olayda 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

İstanbul'da gece saatlerinde filmleri aratmayan hırsız polis kovalamacası meydana geldi. Saat 03.45 sıralarında Küçükçekmece E-5 Karayolu Avcılar istikametinde yaşanan olayda nefes kesen anlar yaşandı. Gaziosmanpaşa’da polisin hırsızlık şüphesiyle durdurmaya çalıştığı kamyonet sürücüsü, ‘Dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

NEFES KESEN KOVALAMACA

İçinde 5 kişinin olduğu kamyonet çok sayıda polisi peşini taktı. Kamyonet yaklaşık 20 kilometre süren kovalamaca sonrası Küçükçekmece E-5 Karayolu’nda önünde seyir halinde olan 1 otomobil ve panelvan minibüse çarparak durabildi.

İstanbul'da film gibi kovalamaca! Feci kazayla son buldu: 1'i ağır 5 yaralı - 1. Resim

KOVALAMACA KAZAYLA SON BULDU

Fec kazanın etkisiyle kamyonette bulunan hırsızlık şüphelisi 4 kişi yaralanırken sürücü ise araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

 Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Feci kaza sonrası araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken polis ekipleri kapanan yolu tekrardan trafiğe açtı. 

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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