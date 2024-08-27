İstanbul'da film gibi kovalamaca! Feci kazayla son buldu: 1'i ağır 5 yaralı

27 Ağustos 2024 07:16 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 07:40

Kastamonu'da feci kaza: Aralarında futbolcuların da olduğu 5 kişi yaralandı

Kastamonu'da feci kaza: Aralarında futbolcuların da olduğu 5 kişi yaralandı

İstanbul'da gece saatlerinde filmleri aratmayan hırsız polis kovalamacası meydana geldi. Saat 03.45 sıralarında Küçükçekmece E-5 Karayolu Avcılar istikametinde yaşanan olayda nefes kesen anlar yaşandı. Gaziosmanpaşa’da polisin hırsızlık şüphesiyle durdurmaya çalıştığı kamyonet sürücüsü, ‘Dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

NEFES KESEN KOVALAMACA

İçinde 5 kişinin olduğu kamyonet çok sayıda polisi peşini taktı. Kamyonet yaklaşık 20 kilometre süren kovalamaca sonrası Küçükçekmece E-5 Karayolu’nda önünde seyir halinde olan 1 otomobil ve panelvan minibüse çarparak durabildi.

KOVALAMACA KAZAYLA SON BULDU

Fec kazanın etkisiyle kamyonette bulunan hırsızlık şüphelisi 4 kişi yaralanırken sürücü ise araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Feci kaza sonrası araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken polis ekipleri kapanan yolu tekrardan trafiğe açtı.