İstanbul'da film gibi olay! Bina alevlere teslim oldu, mahalleli tekme tokat birbirine girdi

06 Haziran 2024 10:19 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 10:30

İstanbul Beşiktaş'ta dün akşam saatlerinde yaşanan olayda; metruk bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler binayı sardı.

BÜYÜK PANİĞE NEDEN OLDU

Büyük paniğe neden olan yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Büyük bir korkuyla sokağa çıkan vatandaşlar ise çevre binalardaki vatandaşları uyararak evden çıkmalarını söyledi.

MAHALLELİ BİRBİRİNE GİRDİ

Ekipler olay yerine ulaşmak için yola çıktığı esnada sokağa inen mahalleli bilinmeyen bir nedenle bir anda birbirine girdi.

Yangın devam ederken dakikalarca kavga eden tarafları, yine vatandaşlar ayırdı. Yangın ise itfaiye ekiplerine tarafından müdahale edilerek söndürüldü. Vatandaşların korku yaşadığı o yangın ve kavga anları ise kameralara yansıdı.