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İstanbul'da film platosunda büyük yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
26 Aralık 2024 02:55 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 02:57
İstanbul&#039;da film platosunda büyük yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Kartal'da film platosu olarak kullanılan ışıklandırılmış alanda yangın çıktı, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İstanbul​'un Kartal​ ilçesinde saat 01.30 sıralarında Çavuşoğlu​ Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde yangın​ meydana geldi. Edinilen bilgiye göre film platosu olarak kullanılan 3 dönümlük bir alanda bilinmeyen bir nedenden dolayı büyük bir yangın çıktı.

İstanbul'da film platosunda büyük yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi - 1. Resim

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Platoda kimsenin olmadığı öğrenilirken ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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