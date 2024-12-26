İstanbul'da film platosunda büyük yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

26 Aralık 2024 02:55 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 02:57

Kartal'da film platosu olarak kullanılan ışıklandırılmış alanda yangın çıktı, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İstanbul​'un Kartal​ ilçesinde saat 01.30 sıralarında Çavuşoğlu​ Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde yangın​ meydana geldi. Edinilen bilgiye göre film platosu olarak kullanılan 3 dönümlük bir alanda bilinmeyen bir nedenden dolayı büyük bir yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Platoda kimsenin olmadığı öğrenilirken ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.