İstanbul'da fırtına alarmıı! 3 ilçede denize girmek yasaklandı

İstanbul'da pazar günü kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor. Üç ilçe kaymakamlıkları pazar günü denize gitme planı yapan kişileri uyardı.

İstanbul'da 29 Haziran Pazar günü fırtına ve yer yer sağanak yağışlı bir gün geçmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarının ardından kaymakamlıklar harekete geçti.

DALGA BOYU VE RIP AKINTISI UYARISI



Arnavutköy, Eyüpsultan ve Şile kaymakamlıkları kuvvetli akıntı uyarısını hatırlatarak pazar günü denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Dalga boyu yüksekliği ve rip akıntısı gerekçe gösterilerek yaşanabilecek can güvenliği tehlikesi hatırlatılarak vatandaşların sahillere gelmemeleri istendi.