İstanbul'da gece saatlerinde aniden sağanak bastırdı! Peş peşe şimşekler çaktı
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
30 Eylül 2024 01:47 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 01:54
İstanbul’da gece saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Yağmurla birlikte yer yer şimşeklerin de çaktığı görüldü. Taksim’de aniden bastıran yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen yağmur gece saatlerinde etkili olmaya başladı. İstanbul’un her iki yakasında da etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.
ŞİMŞEKLER GECEYİ AYDINLATTI
Sağanak ile birlikte yer yer şimşeklerin de çaktığı görüldü. Taksim’de aniden başlayan yağmura yakalanan vatandaşlar, zor anlar yaşadı.
Sağanak geçişlerinin sabah saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı