İstanbul'da gece yarısı peş peşe iki deprem!

Son dakika deprem verilerine göre İstanbul'da depremin ikinci gecesinde de sarsıntılar devam ediyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD gece yarısı peş peşe meydana gelen depremin detaylarını duyurdu.

İstanbul ve çevresi, 23 Nisan'da Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılarla sarsılmaya devam ediyor. Sarsıntılar sebebiyle tedirginlik yaşayan bazı İstanbullular geceyi parklarda, spor salonlarında geçirmeye devam ediyor.

CUMA GÜNÜ DEPREM OLDU MU?

Marmara Denizi, 25 Nisan Cuma sabaha karşı saat 02:55'te 3.0 büyüklüğünde ve 19.9 km derinliğinde bir depremle sallandı. Bu depremden 3 dakika sonra 3.2 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana geldi. Depremin merkez üssü, İstanbul'un güneybatısındaki Marmara Denizi'nde yer aldı.

https://x.com/Kandilli_info/status/1915559890015109273

YÜZLERCE ARTÇI OLDU

Bu sarsıntılar 23 Nisan'da Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki ana depremin ardından gelen artçı sarsıntıların bir parçası olarak uzmanlar tarafından yorumlanıyor. AFAD verilerine göre, bu ana depremin ardından en büyüğü 5.9 olmak üzere toplam 291 artçı sarsıntı kaydedildi.

2. GECE DE SOKAKTA GEÇTİ

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası bazı vatandaşlar, evlerine girmemek için spor salonları ve parklarda gecelemeye devam ediyor. Üsküdar’daki Vakıfbank Spor Sarayı'na yerleşen aileler, tribünlerde vakit geçirip, çocuklar müsabaka sahasında oynuyor. Kağıthane Hasbahçe Mesire Alanı'ndaki çadırlar ise önceki geceye göre daha az doluydu. Türkiye Diyanet Vakfı, buradaki vatandaşlara sıcak çorba dağıttı. Zeytinburnu Millet Bahçesi'nde de çok sayıda çadır kuruldu, Kızılay ise sıcak içecek ve yiyecek ikramında bulundu. Aileler, özellikle eski binaların yıkılma riski nedeniyle kentsel dönüşüm çağrısında bulundu.