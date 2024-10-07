İstanbul'da geceyi şimşekler aydınlattı! Yağışın ne zaman biteceği belli oldu

07 Ekim 2024 03:23 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 03:25

Meteoroloji'nin uyardığı yağışlı hava İstanbul'da etkisini gösterdi. Hafta sonunu yaz günlerini hatırlatan sıcaklıklarla geçiren İstanbullular gece saatlerine doğru sonbaharı yeniden hatırladı. İstanbul'da yağışlı hava ne kadar daha etkisini sürdürecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyardığı gibi İstanbul gece saatleri birden düşen sıcaklıklarla ve yağışla sonbahar havasına geri döndü. Megakenti çakan şimşekler aydınlattı. Çamlıca Cami’nden İstanbul semalarındaki şimşek görsel şölen oluşturdu.. İSTANBUL'DA PAZARTESİ HAVA NASIL OLACAK? Yeni haftanın başladığı 7 Ekim Pazartesi günü sağanak yağış etkisi altında geçecek. MGM'den yapılan açıklamada 2 saatlik bir aralıkta gök gürültülü sağanak yaşanabileceği tahmini yapılmıştı. Etkili olan yağışlar sonrası trafikteki sürücüler zorlu anlar yaşadı. Pazartesi gün boyu aralıklı yağışların sürmesi bekleniyor. İlgili Haberler Son dakika | İstanbul Emniyeti kadına şiddet haberleri sonrası harekete geçti: Bakan Yerlikaya talimat verdi İstanbul'da ilçe ilçe konut fiyatları açıklandı! Fiyat makası genişledi