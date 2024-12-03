İstanbul'da gittiği restoranda hesap ödemeyen Irak Cumhurbaşkanı'nın sekreteri bıçaklandı

03 Aralık 2024 16:18 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 16:38

Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid'in sekreteri Chalak Sabah Omar, İstanbul Fatih'te gittiği bir restorandan çıkarken hesap ödemeyi reddetti. Yaşanan tartışmanın ardından uzaklaşan Omar, kendisini takip eden restoran sahibinin kardeşi tarafından bıçaklandı. Kafasından ve yüzünden yaralanan Omar hastaneye kaldırılırken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid'in sekreteri Chalak Sabah Omar İstanbul'da bıçaklı saldırıya uğradı. Fatih ilçesinde gittiği bir restoranda diplomatik kimliğini kullanarak hesap ödemeyen sekreter ile restoran çalışanları arasında tartışma yaşandı. Para vermeden restorandan çıkan Omar, kendisini takip eden iş yeri çalışanı tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre; olay 21 Kasım günü saat 20.00 sıralarında Fatih Binbirdirek Mahallesi Hüdavendigar Caddesi'ndeki bir restoranda meydana geldi.

HESAP ÖDEMEYİNCE TARTIŞMA ÇIKTI

İddiaya göre, Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid'in sekreteri Chalak Sabah Omar, restorana gelerek yaklaşık 2 saat zaman geçirdi. Alkol alan Omar, restorandan ayrılacağı esnada, diplomatik kimliğini kullanarak ödeme yapmayı reddetti. Omar ile restoran çalışanları arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümemesi için çalışanlar, Sabah Omar'ı restorandan uzaklaştırdı. Restorandan ayrılan Omar'ı iş yeri sahibinin kardeşi takibe aldı. Aynı zamanda restoran çalışanı olan Fikret Demir, Chalak Sabah Omar'a Hamidiye Caddesi üzerinde yürürken bıçakla saldırdı.

ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR ARAYA GİRDİ

Omar ile saldırgan arasında arbede yaşandı. Bu sırada elinde şemsiye bulunan başka biri, olaya müdahale ederek saldırganı oradan uzaklaştırdı.

KANLAR İÇİNDE KALDI

Başı kanlar içinde kalan sekreter, saldırgandan şikayetçi oldu. Saldırıda Sabah Omar yüzünden ve kafasından yaralanırken, Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Hastanesi'nde tedavi edilerek taburcu oldu.

SEKRETERİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid'in sekreteri Chalak Sabah Omar, turizm polisi ekipleri eşliğinde ifade verdi. Şahıs yazılı ifadesinde, 19 Kasım'da Türkiye'ye geldiğini, konakladığı otelden alkol aldıktan sonra tatlı almak amaçlı dışarıya çıktığını, cadde üzerinde yürüdüğü esnada bir kişinin arkadan elini cebine soktuğunu, diğerinin de yüzüne vurduğunu ve şahısları tanımadığını belirtti.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan şüphelinin Sabah Omar'a saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekiplerinin güvenlik kamerası incelemelerinde, saldırıyı gerçekleştirenin Fikret Demir olduğu tespit edildi. Restoran çalışanları ile görüşmelerin ve yapılan çalışmanın ardından şüpheli, 22 Kasım tarihinde saat 14.30 sıralarında yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliye, sevk edildiği adli makamlarca ‘ev hapsi' verildi.