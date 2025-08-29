Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç

İstanbul'da göçmenlere baskın: 3 ilçede birden operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri düzensiz göçmenlere yönelik operasyon düzenledi. Zeytinburnu ve iki ilçede yapılan baskınlarda yakalanan kişilere sınır dışı işlemi uygulanacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.08.2025
saat ikonu 03:50
|
GÜNCELLEME:
29.08.2025
saat ikonu 04:04

İstanbul'da organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik operasyon düzenlendi.

Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, yurt dışına çıkmak için "şok evi" diye tabir edilen adreslerde bekleyen düzensiz göçmenlere yönelik, Özel Harekat polislerinin desteği ile operasyon yapıldı.

İstanbul'da göçmenlere baskın: 3 ilçede birden operasyon

ZEYTİNBURNU'NDA 3 ADRESE BASKIN

ilçesindeki operasyonda polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.

Zeytinburnu Yeşilyol D Sokak'ta belirlenen 3 adrese baskın düzenleyen polis, çok sayıda düzensiz göçmeni yakaladı.

Gözaltına alınan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi için gerekli işlemler başlatıldı.

Düzensiz göçmenlerin yakalandığı evlerde polis ekipleri bir süre arama yaptı.

Operasyonun Zeytinburnu dışında 2 ilçeyi kapsayacak şekilde eş zamanlı gerçekleştirildiği öğrenildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Interpol kırmızı bültenle arıyordu
ETİKETLER
#düzensiz göç
#zeytinburnu
#göçmen kaçakçılığı
#sınır dışı etme
#Polis Operasyonu
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.