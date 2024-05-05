İstanbul'da güldüren kaza: Çarpan kişiyi duyunca kahkahaya boğuldu

05 May 2024 10:52 - Güncelleme : 05 May 2024 11:00

İstanbul'da akılalmaz bir trafik kazası meydana geldi. Motosikletli gence çarpan sürücü annesi çıkınca güldüren anlar ortaya çıktı.

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre; kaza Beyoğlu Meclis-i Mebusan Caddesi’nde meydana geldi. Aracıyla trafikte ilerleyen bir sürücü, takip mesafesini ayarlayamayınca önünde motosikletiyle ilerleyen oğluna arkadan çarptı.

"REZİLLİK, GÖRDÜN MÜ?"

Çarpmanın etkisiyle fren yaparak duran motosikletli genci gören bir başka motosikletli, “İyi misin” sorusuyla gencin durumunu sordu. Bunun üzerine genç, “Annem zaten, paylaş ağabey, rezillik gördün mü?” sözleriyle yaşanan ilginç anlara gülerek tepki vererek herkesi güldürdü.

ANNESİ ÇARPTI, AYNI ANDA BABASI ARADI

Yardıma gelen motosikletlinin, “Ama kaskını bağla bak. Annen de olsa vuruyormuş bak” sözleri üzerine kaskını bağlayan genci aynı anda babası telefonla aradı. Bunun üzerine, “Şimdi de babam arıyor. Hissetti galiba” diyerek durumu anlatan genç yavaşça yoluna devam etti.

Yaşanan ilginç anlar motosikletli sürücünün kask kamerasına anbean yansıdı.