İstanbul'da güneşli günlere merhaba... 6 il için şiddetli yağış tahmini! 14 Mayıs 2024 Salı il il hava durumu

14 May 2024 06:36 - Güncelleme : 14 May 2024 06:38

Mayıs ayının ortasına gelmemize rağmen Türkiye bir süredir güneşe hasret kalmıştı. Soğuk ve yağışlı hava dalgası yurt genelinde etkili olurken yüksek rakımlı bazı illerimizde kar yağışı dahi görülmüştü.

Mevsim normallerinin altında devam eden hava sıcaklığı ise kalın kışlık kıyafetlerin bu yılki ömrünü biraz daha uzatmıştı. Ancak yurdu batısından başlayarak bugünden itibaren özlenen güneş yüzünü göstermeye başlıyor.

BUGÜN (14 MAYIS 2024) HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) son hava tahmin raporunu yayımladı. Uzman meteorologlar tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, hava durumu bugüh yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu.

Buna karşın Ege'nin doğusu, Doğu Akdeniz ve Isparta çevreleri, (Karaman hariç) İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Batı Karadeniz'in doğusu ile İskenderun Körfezi çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının bugün batı ve iç kesimlerde birkaç derece artsa da mevsim normallerinin 1-3 derece altında olacak. Doğu kesimleri ise mayıs ayı beklentilerinin 2-4 derece altında seyredecek

6 İL İÇİN ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI

Diğer yandan Meteoroloji'nin raporuna göre bugün Çorum il geneli, Çankırı'nın doğu, Kastamonu'nun güneydoğu, Sinop ve Samsun'un iç kesimleri ile Amasya'nın batı ilçelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor. Bu sebeple vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması önhem arz ediyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile İskenderun Körfezi çevrelerinde beklenen yağışların yer yer kuvvetli olması beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

EDİRNE 8°C, 22°C Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 9°C, 17°C Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 6°C, 20°C Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 8°C, 18°C Sabah saatlerinde parçalı bulutlu, öğleden sonra az bulutlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

AFYON 2°C, 17°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 10°C, 26°C Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 12°C, 24°C Parçalı ve az bulutlu

UŞAK 2°C, 19°C Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

ADANA 14°C, 26°C Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 18°C, 26°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

BURDUR 7°C, 21°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

HATAY 13°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ANKARA 2°C, 15°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 2°C, 16°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 5°C, 16°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT 4°C, 12°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

BOLU 2°C, 15°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

DÜZCE 5°C, 18°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİNOP 11°C, 16°C İl geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 8°C, 14°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

AMASYA 8°C, 16°C Aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 11°C, 16°C Aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 8°C, 15°C Aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 12°C, 15°C Aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ERZURUM 3°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 4°C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 8°C, 19°C Öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 4°C, 13°C Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU