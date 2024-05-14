İstanbul'da güneşli günlere merhaba... 6 il için şiddetli yağış tahmini! 14 Mayıs 2024 Salı il il hava durumu
İstanbul'da uzun süren bulutlu ve yağışlı hava yerini güneşli bir gökyüzüne bırakıyor. Sıcaklıklar da 1-2 derece artıyor. Yağışlı hava ise bugün doğuya doğru kayıyor. İşte 14 Mayıs 2024 Salı il il hava durumu.
Mayıs ayının ortasına gelmemize rağmen Türkiye bir süredir güneşe hasret kalmıştı. Soğuk ve yağışlı hava dalgası yurt genelinde etkili olurken yüksek rakımlı bazı illerimizde kar yağışı dahi görülmüştü.
Mevsim normallerinin altında devam eden hava sıcaklığı ise kalın kışlık kıyafetlerin bu yılki ömrünü biraz daha uzatmıştı. Ancak yurdu batısından başlayarak bugünden itibaren özlenen güneş yüzünü göstermeye başlıyor.
BUGÜN (14 MAYIS 2024) HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) son hava tahmin raporunu yayımladı. Uzman meteorologlar tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, hava durumu bugüh yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu.
Buna karşın Ege'nin doğusu, Doğu Akdeniz ve Isparta çevreleri, (Karaman hariç) İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Batı Karadeniz'in doğusu ile İskenderun Körfezi çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının bugün batı ve iç kesimlerde birkaç derece artsa da mevsim normallerinin 1-3 derece altında olacak. Doğu kesimleri ise mayıs ayı beklentilerinin 2-4 derece altında seyredecek
6 İL İÇİN ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI
Diğer yandan Meteoroloji'nin raporuna göre bugün Çorum il geneli, Çankırı'nın doğu, Kastamonu'nun güneydoğu, Sinop ve Samsun'un iç kesimleri ile Amasya'nın batı ilçelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor. Bu sebeple vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması önhem arz ediyor.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile İskenderun Körfezi çevrelerinde beklenen yağışların yer yer kuvvetli olması beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
- EDİRNE 8°C, 22°C Az bulutlu ve açık
- İSTANBUL 9°C, 17°C Az bulutlu ve açık
- KIRKLARELİ 6°C, 20°C Az bulutlu ve açık
- KOCAELİ 8°C, 18°C Sabah saatlerinde parçalı bulutlu, öğleden sonra az bulutlu
EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
- AFYON 2°C, 17°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- DENİZLİ 10°C, 26°C Parçalı ve az bulutlu
- İZMİR 12°C, 24°C Parçalı ve az bulutlu
- UŞAK 2°C, 19°C Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
- ADANA 14°C, 26°C Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ANTALYA 18°C, 26°C Parçalı, yer yer çok bulutlu
- BURDUR 7°C, 21°C Parçalı, yer yer çok bulutlu
- HATAY 13°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
- ANKARA 2°C, 15°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ESKİŞEHİR 2°C, 16°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- KONYA 5°C, 16°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- YOZGAT 4°C, 12°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
- BOLU 2°C, 15°C Parçalı, yer yer çok bulutlu
- DÜZCE 5°C, 18°C Parçalı, yer yer çok bulutlu
- SİNOP 11°C, 16°C İl geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ZONGULDAK 8°C, 14°C Parçalı, yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
- AMASYA 8°C, 16°C Aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
- SAMSUN 11°C, 16°C Aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
- TOKAT 8°C, 15°C Aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
- TRABZON 12°C, 15°C Aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
- ERZURUM 3°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- KARS 4°C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- MALATYA 8°C, 19°C Öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- VAN 4°C, 13°C Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
- DİYARBAKIR 9°C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- GAZİANTEP 11°C, 23°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- SİİRT 13°C, 19°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ŞANLIURFA 13°C, 24°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı