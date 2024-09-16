İstanbul'da haftanın ilk günü trafik kilit! Yoğunluk yüzde 70'i aştı

16 Eylül 2024 09:33 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 09:37

Okulların açılmasıyla birlikte trafiğe çıkan araç sayısı da katlandı. İstanbul'da haftanın ilk iş günü ve aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yoğunluk haritasına göre trafik yüzde 70'in üzerine çıktı.

TEM Otoyolu'nda 6 araç kazaya karıştı, 3 şerit trafiğe kapatıldı: Ölü ve yaralılar var

TEM Otoyolu'nda 6 araç kazaya karıştı, 3 şerit trafiğe kapatıldı: Ölü ve yaralılar var

Sabah erken saatlerde başlayan okul mesaisi ve işe gidenlerin oluşturduğu kalabalık dolayısıyla kentin Anadolu ve Avrupa yakalarında D-100​ kara yolu, TEM Otoyolu​ ile bağlantı yollarında trafik​ yoğunluğu arttı.

İBB trafik​ yoğunluk haritasına göre saat 08.30 itibariyle yoğunluk yüzde 72 olarak ölçüldü.

Yağışın da aralıklarla bazı bölgelerde etkisini sürdürdüğü kentte, Avrupa Yakası​'nda D-100​ kara yolunun Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy ve Zeytinburnu mevkilerinde yoğunlaşan trafik​ Haliç Köprüsü'nün girişlerinde de çift yönlü olarak yavaş ilerliyor.

Karayolu Okmeydanı Mecidiyeköy istikameti 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde de trafik​ yoğunluğu yaşanıyor.

TEM Otoyolu​'nda ise Kağıthane Gaziosmanpaşa istikametinde trafik​ ağır ilerliyor. Mahmutbey gişeler mevkisinde trafik​ akıcı seyrederken, bağlantı yollarında ve Bağcılar, Esenler arasında yoğun ilerliyor.

İKİ YAKA ARASI GEÇİŞLERDE YOĞUNLUK YAŞANIYOR

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası​'na geçişlerin sağlandığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli girişleri, buralara bağlanan ana ve ara yollarda trafik​ yoğunluğu yaşanıyor. Yağışın da etkisiyle sürücüler yavaş ilerliyor.

TEM Otoyolu​'nun Ataşehir, Ümraniye ve Kavacık mevkilerinde yoğunluk yaşanırken, D-100​ kara yolu Ataşehir, Maltepe, Erenköy, Bostancı, Kadıköy mevkilerinde de trafik​ yavaş seyrediyor.

İBB Cep Trafik​ Haritası verilerine göre, sabahın erken saatlerinde trafik​ yoğunluğu Avrupa Yakası​'nda yüzde 63'e, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 87'ye ulaştı.