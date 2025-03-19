İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatıldı? Valilik tek tek açıkladı

İstanbul'da Valiliği, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu gözaltı kararlarının ardından il genelinde 4 gün boyunca gösteri yasağı ilan etti. Bu sabah itibarıyla birçok yol trafiğe kapatıldı. İşte trafiğe kapatılan o yollar...

İstanbul Valiliği, il genelinde 4 gün boyunca her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklandığını açıklamada bazı yolların trafiğe kapatıldığını da açıkladı. Açıklamada bu yollara alternatif güzergahlara da yer verildi. İşte İstanbul'da trafiğe kapatılan yollar...

İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR KAPALI?

"Aşağıda isimleri bulunan cadde ve sokakların da araç trafiğine kapatılması ve belirlenen alternatif güzergahların kullanılması kararlaştırılmıştır Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar (Aksaray Kavşağı ile D100 Kavşağı Arası), Adnan Menderes Bulvarı Yan Yollar (Akdeniz Caddesi – Oğuzhan Caddesi kavşakları ile Kale Boyu caddesi – Sulukule Caddesi Kavşakları arası iki yönlü) Akşemsettin Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar Kocasinan Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

Mütercim Asım Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

Oğuzhan Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar Akdeniz Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar Şair Cem Sokak, Safran Sokak, Sarı Nasuh Sokak, Hüsrev Paşa Sokak, Hoca Efendi Sokak, Korkut Ata sokak, Neyzen İhsan Sokak, Albay Cemil Sakarya Sokak, Tuti Abdülatif Sokak, Zembilci Sokak, Yamak Sokak, Aktar Sokak, Yeni Bahçe Sokak, Keçeci Çeşmesi Sokak, Arpa Emini Köprüsü Sokak, Öztan Sokak, Keçeci Meydanı Sokak, Keçeciler Fırını Sokak, Kasideci Sokak, Mevlütçü Sokak.

ALTERNATİF YOLLAR DA BELİRTİLDİ

Valilik açıklamasında kapalı yollara alternatif güzergahlara da yer verildi. İşte o yollar: