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İstanbul'da hareketli saatler: 4 katlı binaya ateş açıldı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
04 Ocak 2025 03:35 - Güncelleme : 04 Ocak 2025 03:17
İstanbul&#039;da hareketli saatler: 4 katlı binaya ateş açıldı

İstanbul Küçükçekmece’de 4 katlı binaya silahla ateş açılması üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

İstanbul​'un Küçükçekmece​ ilçesinde Mehmet Akif Mahallesi Saka Sokak’taki binaya, motosikletli oldukları öğrenilen kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı.

Olayda yaralanan olmazken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese gelen polis ekipleri, sokakta 5 boş kovan buldu.

Saldırının, binada oturan ve 25 gün önce cezaevinden tahliye edilen kişiye yönelik olduğu öne sürüldü.

Polis, saldırıyı gerçekleştirenleri yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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