İstanbul'da hareketli saatler: 4 katlı binaya ateş açıldı
Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
04 Ocak 2025 03:35 - Güncelleme : 04 Ocak 2025 03:17
İstanbul Küçükçekmece’de 4 katlı binaya silahla ateş açılması üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde Mehmet Akif Mahallesi Saka Sokak’taki binaya, motosikletli oldukları öğrenilen kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı.
Olayda yaralanan olmazken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese gelen polis ekipleri, sokakta 5 boş kovan buldu.
Saldırının, binada oturan ve 25 gün önce cezaevinden tahliye edilen kişiye yönelik olduğu öne sürüldü.
Polis, saldırıyı gerçekleştirenleri yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı