İstanbul'da hareketli saatler: İsrail'i protesto için liman yolunu kapattılar

02 Kasım 2024 01:24 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 01:28

Beylikdüzü Ambarlı Limanı'nda bir grup vatandaş, İsrail’le ticaret yapan firmayı protesto etmek için liman yolunu kapattı. Yolda uzun tır kuyruğu oluştu. O anlar kameralara yansıdı.

Gazze​'yi 1 yılı aşkın süredir bombalayan İsrail'e yönelik protestolar tüm dünyada olduğu gibi Türkiye​'de de sürüyor. Bu kez bir grup vatandaş, Beylikdüzü Ambarlı Liman Yolu'nda, İsrail’e malzeme götüren konteynerlerin yolunu kesip kapattı.

TIRLARIN GEÇİŞİNE İZİN VERMEDİLER

Sosyal medya üzerinden organize olan bir grup, Ambarlı yolunda toplandı. Kalabalık, yolu kapatarak, üzerinde İsrail’e mal götüren firmanın isminin olduğu tırların geçişine izin vermedi.

Eylem nedeniyle uzun tır kuyruğu oluştu. Yolun açılması için polis ekipleri sevk edildi.