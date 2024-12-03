İstanbul'da hareketli saatler! Polise bıçak çeken kişi E-5'in ortasında vuruldu

03 Aralık 2024 14:56 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 15:06

İstanbul Bahçelievler'de polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan kişi polis bıçak çekti. Polis, şüpheli şahsı bacağından vurarak etkisiz hale getirdi.

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Bahçelievler'de yaşanan olayda, devriye gezen polis ekipleri elinde poşet taşıyan şahıstan şüphelenerek aracı durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan şahıs kaçmaya başladı. E-5 karayolunda büyük panik yaşanırken şahıs, kendisini kovalayan polise bıçak çekti.

VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Polis, şüpheli şahsı bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. Yaralı zanlı, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye sevk edildi.

Bölgeye sevk edilen olay yerin inceleme ekipleri, şahsın taşıdığı poşette incelemelerde bulundu.

Yaşananlara şahit olan bir vatandaş "Adamın biri elinde çantayla bağırdı. İçinde maytaplar vardı herhalde. Polis geldi. Olay yerin inceleme takip ediyor. Adam canlı bomba gibi bağırdı" ifadelerini kullandı.