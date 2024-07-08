İstanbul'da hastanede dehşete düşüren kavga! Vatandaşlar zor ayırdı

08 Temmuz 2024 11:32 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 11:32

Miras kavgası kanlı bitti! Abisi için 'bana yanlış yaptı' dedi

Miras kavgası kanlı bitti! Abisi için 'bana yanlış yaptı' dedi

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde bulunan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde bilinmeyen bir nedenle güvenlik görevlisi ile hasta arasında tartışma çıktı.

ZOR AYIRDILAR

Tartıma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Vatandaşlar ve görevliler tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

Görevlilerin müdahalesiyle ikili ayrıldı ve güvenlik görevlisi sakinleştirildi.

KAMERALARA YANSIDI

Kavga anı cep telefonu kamerasına yansırken, hastanın pantolonun yırtık olduğu ve üzerinde kıyafet olmadığı görüldü.