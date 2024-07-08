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İstanbul'da hastanede dehşete düşüren kavga! Vatandaşlar zor ayırdı

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
08 Temmuz 2024 11:32 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 11:32

İstanbul’daki bir şehir hastanesinde korku dolu anlar yaşandı. Hastanenin güvenlik görevlisi ile hasta arasında bilinemeyen bir nedenle kavga çıktı. İki kişi tekme tokat birbirine girdi, çevredekiler zor ayırdı.

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde bulunan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde bilinmeyen bir nedenle güvenlik görevlisi ile hasta arasında tartışma çıktı.

ZOR AYIRDILAR 

Tartıma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Vatandaşlar ve görevliler tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

Görevlilerin müdahalesiyle ikili ayrıldı ve güvenlik görevlisi sakinleştirildi.

KAMERALARA YANSIDI

Kavga anı cep telefonu kamerasına yansırken, hastanın pantolonun yırtık olduğu ve üzerinde kıyafet olmadığı görüldü.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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