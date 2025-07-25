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 | Efe Demir

İstanbul'da hava sıcaklığı 10 derece birden artacak! İstanbul Valiliği uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği, son dönemlerde ülkenin dört bir yanında artan hava sıcaklıkları nedeniyle uyarılarda bulundu. 26-30 Temmuz tarihleri arasında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerine çıkacağını duyuran M.G.M. ve Valilik, vatandaşları sıcak çarpması ve yangın riskine karşı uyardı. İşte detaylar...

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İstanbul'da hava sıcaklığı 10 derece birden artacak! İstanbul Valiliği uyardı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
25.07.2025
saat ikonu 16:17
|
GÜNCELLEME:
25.07.2025
saat ikonu 16:17

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, bölgemizde halen mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, 27 Temmuz Pazar gününden itibaren etkisini daha da artırması bekleniyor.

İstanbul'da hava sıcaklığı 10 derece birden artacak! İstanbul Valiliği uyardı

10 DERECE BİRDEN ARTACAK

Yapılan açıklamada, sıcaklıkların bölge genelinde mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyredeceği ifade edildi. Bu doğrultuda, 26 Temmuz ile 30 Temmuz tarihleri arasında en yüksek hava sıcaklıklarının 35°C’ye kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da hava sıcaklığı 10 derece birden artacak! İstanbul Valiliği uyardı

VALİLİK UYARDI!

Uzmanlar, özellikle kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar, yaşlılar ve çocukların bu dönemde dikkatli olması gerektiğini belirtti. Vatandaşların, günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında mümkün olduğunca açık alanlarda bulunmamaları gerektiği vurgulandı. Ayrıca sıcak hava dalgasıyla birlikte orman yangını riskine karşı da tedbirli olunması isteniyor. Yetkililer, yangın ihtimaline karşı vatandaşların duyarlı davranmalarını ve doğaya zarar verebilecek davranışlardan kaçınmalarını istedi. Meteorolojik verilere göre, sıcaklıkların 30 Temmuz Çarşamba gününden itibaren azalmaya başlayacağı tahmin ediliyor.

https://x.com/TC_istanbul/status/1948727573607043511

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