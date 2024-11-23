İstanbul'da hava trafiğine kuvvetli lodos ve sağanak engeli! Uçaklar havada hava trafiğini olumsuz etkiliyor

23 Kasım 2024 10:35 - Güncelleme : 23 Kasım 2024 10:39

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarılar sonrası İstanbul güne şiddetli fırtına ve sağanak ile uyandı. Megakentin birçok kesiminde etkili olan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Öte yandan İstanbul Havalimanı'na inmek isteyen uçaklar pisti pas geçerken, 5 uçak İzmir'e yönlendirildi.

İstanbul, Ankara, İzmir dahil 44 ilde sarı ve turuncu alarm! Meteoroloji saat verdi: Kar ve fırtına geliyor!

İstanbul, Ankara, İzmir dahil 44 ilde sarı ve turuncu alarm! Meteoroloji saat verdi: Kar ve fırtına geliyor!

Vapur seferleri iptal oldu mu? Seferlere fırtına engeli

Vapur seferleri iptal oldu mu? Seferlere fırtına engeli

Sabah saatlerinde etkisini arttıran lodos​ ve sağanak, hava trafiğini olumsuz etkiledi. İstanbul​ Havalimanı'na gelen bazı uçaklar iniş yapamayıp pisti pas geçerken, bazıları da bir süre havada tur atmak zorunda kaldı.

ADNAN MENDERES HAVALİMANI'NA YÖNLENDİRİLDİ

Havada tur atan ve bu yüzden yakıt kritiğine giren THY'nin TK626 Lagos-İstanbul, TK775 sefer sayılı Maskat-İstanbul, TK186 Şikago-İstanbul, TK6032 Stockholm-İstanbul, TK185 Manila-İstanbul seferlerini yapan uçakları iniş için İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na yönlendirildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapmak isteyen uçaklar da bir süre havada tur atmak zorunda kalırken, kalkış seferlerinde ise kısa süreli gecikmeler yaşandı.

Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan kuvvetli lodos ve fırtınanın etkisiyle Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı'nda iniş yapamayan bazı uçaklar da civardaki havalimanlarına yönlendiriliyor.