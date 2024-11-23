Tgrt Haber
Haberler>Gündem>İstanbul'da hava trafiğine kuvvetli lodos ve sağanak engeli! Uçaklar havada hava trafiğini olumsuz etkiliyor

İstanbul'da hava trafiğine kuvvetli lodos ve sağanak engeli! Uçaklar havada hava trafiğini olumsuz etkiliyor

Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı
23 Kasım 2024 10:35 - Güncelleme : 23 Kasım 2024 10:39
İstanbul&#039;da hava trafiğine kuvvetli lodos ve sağanak engeli! Uçaklar havada hava trafiğini olumsuz etkiliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarılar sonrası İstanbul güne şiddetli fırtına ve sağanak ile uyandı. Megakentin birçok kesiminde etkili olan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Öte yandan İstanbul Havalimanı'na inmek isteyen uçaklar pisti pas geçerken, 5 uçak İzmir'e yönlendirildi.

Sabah saatlerinde etkisini arttıran lodos​ ve sağanak, hava trafiğini olumsuz etkiledi. İstanbul​ Havalimanı'na gelen bazı uçaklar iniş yapamayıp pisti pas geçerken, bazıları da bir süre havada tur atmak zorunda kaldı.

İstanbul'da hava trafiğine kuvvetli lodos ve sağanak engeli! Uçaklar havada hava trafiğini olumsuz etkiliyor - 1. Resim

ADNAN MENDERES HAVALİMANI'NA YÖNLENDİRİLDİ

Havada tur atan ve bu yüzden yakıt kritiğine giren THY'nin TK626 Lagos-İstanbul, TK775 sefer sayılı Maskat-İstanbul, TK186 Şikago-İstanbul, TK6032 Stockholm-İstanbul, TK185 Manila-İstanbul seferlerini yapan uçakları iniş için İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na yönlendirildi.

İstanbul'da hava trafiğine kuvvetli lodos ve sağanak engeli! Uçaklar havada hava trafiğini olumsuz etkiliyor - 2. Resim

Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapmak isteyen uçaklar da bir süre havada tur atmak zorunda kalırken, kalkış seferlerinde ise kısa süreli gecikmeler yaşandı.

Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan kuvvetli lodos ve fırtınanın etkisiyle Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı'nda iniş yapamayan bazı uçaklar da civardaki havalimanlarına yönlendiriliyor.

İlgili Haberler

Kaynak: Anadolu Ajansı
İstanbul Havalimanısabiha gökçen havalimanıistanbulhava durumulodos

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...