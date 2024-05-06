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İstanbul'da hayran bırakan görüntü: Raf bulutu, gün batımı, yıldırım...

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
06 May 2024 14:06 - Güncelleme : 06 May 2024 14:07

İstanbul’da etkili olan yağmurun ardından ortaya çıkan görüntü mest etti. Raf bulutu (shelf cloud), gün batımı ve yıldırım aynı kareye sığdı.

Beylikdüzü ve Büyükçekmece semalarında yağış sonrası Raf bulutu (shelf cloud) görüldü. Gün batımı ile birlikte havadan görüntülenen bulut, adeta bilim kurgu filmlerinden bir sahneyi aratmadı.

Gökyüzünün bir kısmı karanlığa boğulurken; bir kısmı ise bulutların arasındaki gün batımı manzarasıyla ortaya ilginç görüntüler çıkarttı. Gün batımı, raf bulutu ve yıldırım ise aynı anda havadan çekilen görüntülere yansıdı.İstanbul'da hayran bırakan görüntü: Raf bulutu, gün batımı, yıldırım... - 1. Resim

RAF BULUTU (SHELF CLOUD) NEDİR?

Havanın bir anda kararmasına neden bu bulutun adı bilimsel adıyla raf bulutu(shelf cloud) olarak biliniyor. Raf bulutları, arcus bulutlarının bir alt tür olma özelliği taşıyor. Arcus bulutu, genellikle güçlü fırtınalar sırasında oluşur ve cumulonimbus bulutu (dikey olarak gelişerek büyümesiyle oluşan konvektif fırtına bulutu) altında ona bitişik şekilde bulunur. Dolu, gök gürültüsü ve şimşek oluşturabilirler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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